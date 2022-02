Istat: l'inflazione vola a +4,8% spinta dagli energetici. Non si registrava dal 1996

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Istat conferma la stima preliminare dell'inflazione a gennaio: +1,6% su base mensile, +4,8% su base annua. L'Istituto parla di "forte accelerazione, toccando un livello che non si registrava da aprile 1996". L'inflazione acquisita per il 2022 è pari a +3,4%. L'accelerazione si deve soprattutto ai beni energetici (+38,6% tendenziale). Corre il "carrello della spesa", con i beni alimentari, per la cura della casa e della persona (+3,2%). In calo solo i prezzi relativi ai trasporti (-1,6%). - (PRIMAPRESS)