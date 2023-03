Istat: l'inflazione rallenta e segna un +9,2% a febbraio. Frenano i prezzi degli energetici e aumentano gli alimentari (16,2%)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si consolida la fase di rallentamento dell'inflazione, scesa a +9,2% a febbraio. Lo comunica l'Istat. Frenata dovuta al calo tendenziale dei prezzi degli energetici regolamentati (da -12% a -16,7%) e di quelli non regolamentati (da +59,3% a +40,8%). Aumentano invece gli alimentari lavorati (da +14,9% a +16,2%)e non lavorati (da +8% a +8,4%). Salgono i prezzi di alimentari, beni per cura casa e persona, il cosiddetto carrello della spesa, che risale da +12% a +13% su base annua. Prodotti ad alta frequenza d'acquisto stabili a +9%. - (PRIMAPRESS)