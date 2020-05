Istat, l'indice del fatturato dei servizi: alloggi e ristorazione (-24,1%). In sofferenza anche le officine meccaniche

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel primo trimestre 2020 l'indice destagionalizzato del fatturato dei servizi segna -6,2% sul trimestre precedente, e l'indice generale grezzo registra un calo tendenziale del 7,2%. E' quanto stima l'Istat. Il dato congiunturale vede in calo tutti i settori, particolarmente i servizi di alloggio e ristorazione (-24,8%).Anche dal punto di vista tendenziale il calo più forte si registra nei servizi di alloggio e ristorazione(-24,1%). Per per commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di auto e motocicli -7,8%. - (PRIMAPRESS)