Istat: inflazione vola all’8,3%. Un livello toccato solo nel 1986 (+8,2%)

(PRIMAPRESS) - ROMA - A giugno sale ancora l'inflazione, all' 8%, una soglia toccata solo 1986 (+8,2%). A maggio era il 6,8%. L'indice dei prezzi aumenta anche su base mensile,+1,2%. L'inflazione è alimentata dai beni energetici, +48,7% (a maggio +42,6%), soprattutto quelli non regolamentati,come i carburanti +39,9%. L'accelerazione dei prezzi alimentari spinge in alto il cosiddetto "carrello della spesa" portandolo all'8,3%. - (PRIMAPRESS)