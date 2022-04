ISTAT: Inflazione in rallentamento ad Aprile. Prezzi al consumo +6,2% su base annua

(PRIMAPRESS) - ROMA - Inflazione in rallentamento nel mese di aprile, dopo 9 mesi di accelerazione. L'indice nazionale dei prezzi al consumo (Nic), al lordo dei tabacchi, segna infatti +0,2% su base mensile e +6,2% su base annua, dal +6,5% di marzo. E quanto comunica l'Istat. Su base tendenziale, il rallentamento è dovuto principalmente ai beni energeti- ci, che passano dal +50,9% di marzo al +42,4% di aprile. Risultano in rallen- tamento sia i prezzi degli energetici regolamentati (da +94,6% a +71,4%) che non regolamentati (da +36,4% a +31,7%). - (PRIMAPRESS)