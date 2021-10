Istat: inflazione caratterizzata dalla spinta degli energetici a +22,9% rispetto al 20,2% di settembre

(PRIMAPRESS) - ROMA - A ottobre l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, segna +0,6% su settembre e +2,9% su base annua, al top dal 2012. Lo comunica l'Istat.A spingere l'inflazione gli energetici:a +22,9% dal +20,2% di settembre. Accelerazione anche dei prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto carrello della spesa, che aumentano da +0,9% a +1,2%. In crescita anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto: da +2,6% a +3,2%. - (PRIMAPRESS)