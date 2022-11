Istat: inflazione a Novembre +11,8%. Rallentano gli acquisti frequenti e accelerano beni alimentari

(PRIMAPRESS) - ROMA - A novembre 2022 il tasso di inflazione segna +11,8% su base annua e +0,5% su base mensile.Il dato annuo è su livelli che non si vedevano dal marzo 1984, quando fu pari +11,9%. Lo comunica l'Istat, specificando che "L'inflazione acquisita per il 2022 è pari a +8,1% per l'indice generale e a +3,7% per la componente di fondo". I prezzi dei beni alimentari, cura di casa e persona segnano una modesta accelerazione annua: da +12,6% a +12,8%. Rallentano invece quelli ad alta fre- quenza d'acquisto: da +8,9% a +8,8%. - (PRIMAPRESS)