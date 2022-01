Istat: il Pil 2021 cresciuto a +6,5%. L'andamento previsionale a +0,6% nel 2022

(PRIMAPRESS) - ROMA - Istat: nel 2021 balzo del 6,5%. Lo scorso anno il prodotto interno lordo corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato è aumentato del 6,5% rispetto al 2020 a parità di giornate lavorative. (Nel 2020 si era registrato un crollo di quasi il 9%). Crescita acquisita del Pil per l'anno in corso pari al 2,4%.Lo comunica l'Istat. Nel quarto trimestre 2021 Pil a +6,4% tendenziale e a +0,6% rispetto al terzo trimestre. Il dato congiunturale sintetizza il calo del valore aggiunto in agricoltura-silvicoltura-pesca e l'aumento nell'industria e nei servizi. - (PRIMAPRESS)