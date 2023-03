Istat: crescono le vendite al dettaglio dell'1,7% ma calano in volume rispetto al 2022. Pesa l'aumento dei prezzi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le vendite al dettaglio segnano a gennaio +1,7% in valore e +1,2% in volume rispetto a dicembre 2022. Su base annua, invece, si registra un aumento del 6,2% in valore e un calo del 2,4% in volume. Lo comunica l'Istat. La forte asimmetria del dato tendenziale è dovuta alla crescita dei prezzi dei prodotti. Su base annua trend analogo per le vendite di alimentari (+7,5% in valore, -4,4% in volume) e non alimentari(+5,2% in valore, -0,9% in volume). L'aumento tendeziale è generalizzato, ma più marcato nella grande distribuzione. - (PRIMAPRESS)