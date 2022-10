Investment banking: firmato accordo da CFE Finance per l’acquisizione del 60% di River Rock

(PRIMAPRESS) - MILANO - La divisione di investment banking del gruppo CFE Finance ha annunciato oggi di aver firmato un accordo vincolante per l'acquisizione del 60% del capitale sociale di River Rock, boutique specializzata in investimenti alternativi.

L'operazione - soggetta all'approvazione della Financial Conduct Authority britannica - consentirà da un lato a CFE Finance di rafforzare ed espandere ulteriormente la propria offerta di investimenti in Europa, diversificando il proprio portafoglio, dall’altro a RiverRock di continuare a specializzarsi nella fornitura di soluzioni alternative agli investitori globali e di soluzioni personalizzate alle PMI europee.

Fondata nel 2009, RiverRock opera nella gestione patrimoniale, consulenza finanziaria, intermediazione di titoli e soluzioni tecnologiche. La società ha sede a Londra, nel Regno Unito, e uffici a Parigi, Milano, Madrid e Lussemburgo.

"Siamo lieti di aver raggiunto un accordo strategico per la crescita della nostra attività in Europa", commenta Mario Cordoni, Ceo di CFE Finance. "Al termine dell'acquisizione lavoreremo immediatamente con il management team di RiverRock per sviluppare le migliori sinergie e rafforzare il nostro rispettivo posizionamento sul mercato".

“L'ingresso di CFE Finance segna un nuovo e stimolante capitolo nella storia di successo di RiverRock", ha commentato Michel Péretié, CEO di RiverRock. "Questa operazione rafforzerà ed amplierà ulteriormente la nostra piattaforma di investimento, ora che i canali di finanziamento tradizionali non sono in grado di soddisfare pienamente la domanda del mercato"”. - (PRIMAPRESS)