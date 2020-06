Inps, Tridico contesta con chi polemizza sul mancato pagamento della Cig: "A maggio pagati 135 mln"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico contesta chi sostiene che la cassa integrazione non sia arrivate. O almeno la contestazione è sul mese di maggio. quelle si che sono arrivate secondo Tridico e hanno coperto un valore di circa 15 miliardi tra bonus e Cig. Le polemiche, dunque, si riferiscono sulle 134 mila non arrivate e Tridico aggiunge "Per quanto riguarda l’erogazione non è pensabile che l'Inps paghi automaticamente, serve la firma di un dirigente" o si rischia "un danno erariale". "L'Inps ha pagato 5,3 mln di prestazioni per Cig e le aziende ne hanno anticipate 4,7 mln”. E la proporzione radiografa bene la sproporzione tra pubblico e privato. - (PRIMAPRESS)