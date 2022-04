Inflazione: la stima di Confcommercio al Forum Ambrosetti è di un picco al +6,5%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 2022 si chiuderà con l'inflazione a +6,5%, "di ben sette decimi sopra le valutazioni del governo". Così il drettore dell'Ufficio studi Confcommercio, Bella, al forum con Ambrosetti. "Mancherà per tutto il 2022, quella spinta ai consumi derivante da un deciso incremento della propensione alla spesa", secondo quanto emerso dal rapporto su clima di fiducia e aspettative delle famiglie italiane, realizzato con il Censis. Per il 54,8% delle famiglie tra le cause che limitano i consumi, caro energia e guerra in Ucraina. - (PRIMAPRESS)