Indagine Open Gate Italia: ecco quanto valgono le società di lobbyng in Italia

società Fatturato 2021 Fatturato 2020 Fatturato 2019 Cattaneo Zanetto & Co. Spa 11.662.743 9.245.583 8.456.551 Fb& Associati Spa 5.768.121 4.903.914 4.049.803 Utopia Lab srl 5.085.600 4.209.972 3.709.695 Open Gate Italia Srl 1.698.293 1.354.175 1.306.881 Dini romiti consulting Srl 1.477.606 508.264 NA- Nomos SRL 1.430.654 1.369.203 1.436,075 Telos A&S Srl 1.261.746 1.021.899 1.043.269 Consenso Europa Srl 1.244.696 588.409 NA- Noesi Srl 831.863 915.183 1.140.315 Strategic Advice Srl 710.801 807.703 1.013.541 Fonte: registro Camera deputati, bilanci societari

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un'indagine di Open Gate Italia fa il punto sulle società di lobbing che operano sul territorio nazionale. La poleverizzazione delle maggioranze politiche è direttamente proporzionale alla crescita delle azioni di lobbyng firms che da settore giovane (nato negli anni '90) sta conoscendo stagioni di particolare crescita per la capacità di sollecitare le governance su settori di interessi di gruppi attraverso l'elaborazione di analisi e dati sempre più influenti nelle scelte decisionali della politica.I portatori di interesse per cui operano aziende, associazioni ed enti, sollecitano il decisore pubblico, le istituzioni e le autorità di regolazione a livello locale, nazionale e sovranazionale attraverso monitoraggi costanti di settori le cui analisi molto spesso sfuggono ai decisori per assenza di dati confrontabili. Molte società sommano le attività di Public Affairs con quella di comunicazione per sollecitare anche i media verso approfondimenti di temi spesso trascurati.L’analisi di Open Gate Italia si basa su 42 principali società di public Affairs in Italia, esclude le 4 che non hanno pubblicato i bilanci in entrambi gli ultimi due anni e riguarda solo quelle che risultano iscritte ad almeno ad uno dei registri dei rappresentanti di interessi della Camera dei Deputati e del Parlamento Europeo. Una discriminante di trasparenza anche in assenza di una legge.I dati sulle attività svolte dalle società, sull’attività prevalente, la presenza o meno di codice etico e di eventuali certificazioni sono estrapolati in base alle informazioni presenti sui siti web delle singole società.Tra le società iscritte al registro della Camera dei Deputatisoltanto 8 hanno superato il milione di euro di fatturato sia nel 2021 che nel 2020, in calo rispetto alle dieci del 2019. Pur non avendo raggiunto l'obiettivo di una legge che regoli i rappresentanti di interesse, solo 7 risultano dal sito essersi dotate di un codice etico e appena 5 sono iscritte ad un modello organizzativo certificato ISO9001 o sulla base delle legge 231.Le società con queste caratteristiche, che dichiarano di avere i servizi di lobbying e advocacy come attività prevalente, nel 2021 dichiarano un fatturato complessivo di oltre 43 milioni di euro.Il trend è di forte crescita, rispetto ai 35.9 milioni di euro del 2020 e ancor più rispetto ai 32 milioni del 2019. La pandemia da Covid-19 sembra non aver inciso particolarmente nel lavoro delle società di consulenza di public affairsIl patrimonio netto complessivo triplica da 4,2 milioni del 2019 a 13,6 nel 2021.Quasi tutte le principali società si trovano a Roma, a stretto contatto con Parlamento, Governo, segreterie tecniche e Autorità indipendenti.- (PRIMAPRESS)