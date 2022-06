Imprese Campania: una partnership tra Bcp e Clessidra Factoring per sostenere il tessuto economico

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La Banca di Credito Popolare e Clessidra Factoring SpA annunciano di aver sottoscritto un accordo per mettere a disposizione delle aziende interessate a operazioni di factoring pro solvendo, pro soluto e reverse factoring, le soluzioni offerte da Clessidra Factoring, l'intermediario finanziario di Clessidra SGR.

"L’intesa - come si legge nel comunicato congiunto dei due partner - si inserisce nella strategia della BCP di offrire alle imprese proprie Clienti servizi sempre più integrati, grazie alla collaborazione con primari Partner specializzati".

"La Banca di Credito Popolare ha avviato con interesse la partnership con Clessidra Factoring SpA, uno dei principali operatori nel settore del factoring", commenta Felice Delle Femine, Direttore Generale di BCP. "Questo accordo rappresenta un ulteriore importante passo da parte della Banca nell'ampliamento e nella specializzazione della gamma di prodotti e servizi che contribuiscano concretamente al raggiungimento degli obiettivi delle Imprese con fabbisogni finanziari in continua evoluzione." Una partnership, dunque, realizzata nell'ottica di sostenere l'economia del territorio come spiega anche l'amministratore delegato di Clessidra Factoring, Gabriele Piccini: "L'accordo con la Banca di Credito Popolare è molto importante perché ci consente di essere ancora più vicini alle imprese della Campania e grazie a questa partnership possiamo integrare l'offerta commerciale di BCP con i nostri prodotti di factoring, tradizionalmente complementari a quelli bancari, mettendo a disposizione della loro clientela la flessibilità dei nostri servizi oltre all'expertise e alla specializzazione dei nostri professionisti".