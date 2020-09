Immatricolazioni auto in rallentamento (-0,4%). A soffrire maggiormente sono le vetture a benzina mentre vanno le ibride

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sensibile rallentamento delle vendite auto rispetto ad agosto 2019. Il calo è del -0,4% con 88.801 immatricolazioni rispetto alle 89.184 del corrispondente mese dello scorso anno, portando il dato progressivo a -38,9%.

Dall’analisi dei canali di vendita, spicca la crescita dei privati +27,1% sostenuta dal fondo di 50 milioni di euro del Dl Rilancio per l’acquisto di autovetture Euro 6 con emissioni fino a 110 g/km di CO2 a partire dal 1° agosto, risorse che sono state esaurite nell’arco di una settimana. Tuttavia, nel cumulato da inizio anno la perdita di immatricolato sul canale è ancora del -33,8% (q.d.m. 61,8%). In diminuzione nel mese le vendite a società (-53,1%) e noleggio (-1,4%), mentre nel dato progressivo da inizio anno si registra -49,5% per le società (q.d.m. 14,3%) e -43,8% per il noleggio (q.d.m. 23,8%).

Per quanto riguarda le preferenze dell’alimentazione risultano in discesa le motorizzazioni a benzina -17,3%, diesel -7,9% e Gpl -32,9% e in crescita le ibride +239%, le elettriche +253% e quelle a metano +12%. Nel cumulato, invece, cedono volumi le vetture a benzina (-41,8%), diesel (-48,5%), Gpl (-45,4%) e metano (-14,5%), con quote di mercato pari rispettivamente a 41,5% (-1,9 p.p. vs gen-ago 2019), 35,3% (-6,5 p.p. vs gen-ago 2019), 6,4% (-0,7 p.p. vs gen-ago 2019) e 2,4% (+0,7 p.p. vs gen-ago 2019). Bene le vetture ibride che mantengono un trend di sviluppo significativo a livello tendenziale (+42,3%) e una rappresentatività del 12,6% (+7,2 p.p. vs gen-ago 2019), mentre le elettriche segnano +115% ma una quota di mercato soltanto dell’1,7% che non riesce a decollare (+1,3 p.p. vs gen-ago 2019). - (PRIMAPRESS)