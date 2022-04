Illuminotecnica: la controllata di Clessidra,L&S Lighting acquisisce la varesina Forma&Funzione.

(PRIMAPRESS) - MARON DI BRUGNERA (PN) – Forma e Funzione Srl, l'azienda specializzata in prodotti di illuminazione, è stata acquisita da L&S Lighting. La società di Pordenone attiva nelle soluzioni e sistemi di luce per l’arredo e l’industria del mobile, controllata da Clessidra Private Equity attraverso il fondo Clessidra Capital Partners 3, espande l'offerta del settore con l'acquisizione della varesina Forma&Funzione.

“Con questa nuova operazione consolidiamo ulteriormente la nostra presenza all’interno del settore dell’illuminazione, un comparto caratterizzato da significative prospettive di crescita legate sia a una sempremaggiore attenzione alla luce che emoziona ma anche alla sostenibilità e al risparmio energetico – commenta Andrea Ottaviano, CEO di Clessidra Private Equity SGR –. Oggi, con il gruppo L&S e l’integrazione di Forma e Funzione, continuiamo nel nostro percorso strategico che punta alla valorizzazione di aziende italiane di successo sui mercati esteri, accompagnandole in una nuova fase di crescita e sviluppo”.

L’operazione, che prevede l’acquisizione da parte di L&S del 100% delle quote di Forma e Funzione, vedrà gli attualiazionisti re-investire insieme a Clessidra nella società controllante con una quota di minoranza, mantenendo gli attuali ruoli manageriali.

Con l’integrazione di Forma e Funzione, il Gruppo L&S - che conta oggi oltre 500 collaboratori nel mondo, 5 centri di produzione globali fra Italia, Germania, Cina e Stati Uniti - punta a superare a fine 2022 i 130 milioni di euro di fatturato consolidato, il 75% del quale realizzato grazie all’export.

“A poco più di 2 anni dall’ingresso di Clessidra in L&S, con l’acquisizione di questo nuovo asset, confermiamo il commitment per il progetto di espansione e sviluppo strategico del Gruppo – continua Luciano Iannuzzi, Consigliere di Amministrazione di L&S e Operating Managing Director di Clessidra Private Equity. - Con questa operazione, L&S rafforza sia la sua presenza a livello globale che le relazioni con clienti di primario standing nel settore dell’arredamento, del retail e dell’elettrodomestico, a cui offriamo soluzioni uniche e innovative per valorizzare le loro collezioni”.

Il piano di sviluppo del Gruppo punta alla creazione di valore attraverso la crescita sul mercato domestico e internazionale, con sinergie sia nell’innovazione di prodotti e sistemi di luce, che attraverso la condivisione di best practice e know how tecnologico e la capacità di proporre soluzioni illuminotecniche su misura con una rete di clienti composta dai più importanti marchi del settore dell’arredamento.

”Sono lieto di iniziare a collaborare con il management e con tutta la squadra di Forma e Funzione, realtà con cui condividiamo, oltre al sistema di valori, anche una solida esperienza e una riconosciuta storia di successo nel settore – aggiunge Pietro Barteselli, CEO di L&S. - Insieme avremo l’opportunità di consolidare il nostro ruolo di polo strategico di riferimento in Europa per l’illuminazione per l’arredo, integrando nella piattaforma industriale internazionale di L&S una realtà che ci consentirà di creare ulteriore valore nel lungo periodo”.

“Il cambiamento è dinamismo e crescita. Siamo emozionati di iniziare questa nuova collaborazione con un partner di livello internazionale e di condividere una chiara visione strategica per dare continuità e prospettive di ulteriore sviluppo futuro - conclude Giuseppe Rossi, AD di Forma e Funzione. - Mettere a fattor comune le nostre esperienze, oltre al know how di prodotto, alle best practice nell’approccio di servizio e all’affidabilità per i progetti in partnership con i clienti, consolida, in maniera ancora più strutturata, il percorso di crescita delineato dal team di Forma e Funzione e dai suoi partner in un contesto internazionale sempre più sfidante e complesso.” - (PRIMAPRESS)