Illuminotecnica: L&S Lighting (controllata da Clessidra Private) incrementa i ricavi 2022 del 29,4%

(PRIMAPRESS) - MARON DI BRUGNERA (PORDENONE) - L&S Lighting - azienda leader nelle soluzioni e sistemi di luce integrata per l’arredo, l’industria del mobile e il retail - controllata da Clessidra Private Equity attraverso il fondo Clessidra Capital Partners 3 - annuncia di aver chiuso il 2022 con un fatturato di 129,4 milioni di euro. Il Gruppo ha registrato un incremento dei ricavi del 29,4%; la crescita organica a perimetro costante è stata invece del 10%. Le vendite sono state realizzate per il 70% sui mercati esteri; all’ottima performance hanno contribuito, oltre all’Europa, anche le filiali in USA e Cina, con un incremento del business rispettivamente del 52% e del 25%.

“Per L&S il 2022 è stato anno importante: abbiamo consolidato la leadership del Gruppo con l’aggregazione di Forma e Funzione, attiva nel settore lighting per l’arredo, e abbiamo ulteriormente accelerato i processi di innovazione nello sviluppo di prodotti in termini di design e tecnologia che ci hanno permesso di proporre sul mercato la nuova generazione di sistemi LED ad alta efficienza, per un risparmio di energia fino al 50% rispetto alle generazioni precedenti”, commenta Pietro Barteselli, CEO di L&S.

Nel corso dell’anno, il Gruppo ha ottenuto la certificazione ISO 14001 dei propri siti produttivi che, grazie all’installazione effettuata negli anni scorsi di pannelli fotovoltaici, utilizzano solo energia autoprodotta da fonti rinnovabili. - (PRIMAPRESS)