Il Piano “Italia” di Vittorio Colao consegnato oggi a Giuseppe Conte alla vigilia della convocazione degli Stati Generali

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’atteso piano del Comitato di esperti guidato dal manager Vittorio Colao è stato presentato questa mattina al Presidenza del Consiglio, Giuseppe Conte. Il documento arriva alla vigilia delle giornate, indicate dallo stesso premier per una convocazione degli Stati generali con l’obiettivo di un confronto per uscire dalla crisi economica del post pandemia.

Le indicazioni di Colao potrebbero servire a fare da traccia nel confronto con le parti sociali? Difficile dirlo. Anche perché al momento non si conoscono i contenuti se non per grandi titoli che riguardano: Imprese e Lavoro; Infrastrutture e Ambiente; Turismo, Arte e Cultura; Pubblica Amministrazione; Istruzione, Ricerca e Competenze; Individui e Famiglie.

"Il Comitato - si legge in una nota della Presidenza del Consiglio - che ha operato su base volontaria e senza costo alcuno per la collettività - ha ringraziato il Presidente del Consiglio per l'opportunità offerta di mettere a disposizione delle istituzioni della Repubblica le proprie competenze. Un particolare ringraziamento va ai funzionari delle Istituzioni che nelle otto settimane di lavoro hanno contribuito, agevolato e supportato sul piano tecnico le attività del Comitato" - (PRIMAPRESS)