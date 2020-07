Il Gruppo Campari ora ha la sede legale in Olanda. Ecco cosa cambierà per gli azionisti

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’operazione di trasferimento della sede legale di Davide Campari-Milano S.p.A. in Olanda, avvenuta ieri 4 giugno, con contestuale trasformazione della società in Naamloze Vennootschap (N.V.) regolata dal diritto olandese, come previsto da quanto deliberato dall’assemblea degli azionisti del 27 marzo scorso, aveva già informato che le azioni del gruppo continueranno a essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (MTA) con il nuovo codice (ISIN NL0015435975), attivo a decorrere dal 6 luglio 2020. Nessuna attività è richiesta agli azionisti al riguardo. Nell’operazione c’è da segnalare l’Assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A. Gli azionisti di Campari che, al 4 luglio 2020, erano titolari del beneficio del votomaggiorato, ai sensi dell’articolo 127-quinquies del Decreto Legislativo 58 del 14 febbraio 1998 (TUF), sono automaticamente registrati nel Registro Loyalty. A partire dalla data di tale registrazione, tali Azioni Ordinarie sono divenute Azioni Ordinarie Designate Iniziali. Tali azionisti sono di seguito definiti come ‘Azionisti Designati Iniziali’.Gli Azionisti Designati Iniziali che desiderino ricevere Azioni a Voto Speciale A alla Data di Assegnazione Iniziale A devono seguire la procedura descritta nel documento ‘Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a Voto Speciale A e per la computazione del periodo di registrazione nel registro speciale italiano’, che è disponibile sul sito web di Campari ( https://www.camparigroup.com/sites/default/files/docs/termini_e_condizioni_per_lassegnazione_iniziale.pdf ).In particolare, il Modulo di Assegnazione Iniziale, che sarà reso disponibile sul sito web di Campari, deve essere ricevuto da Computershare S.p.A., quale soggetto incaricato da Campari, entro e non oltre il 24 luglio 2020.Le Azioni a Voto Speciale A saranno assegnate agli azionisti legittimati non oltre il 3 agosto 2020.- (PRIMAPRESS)