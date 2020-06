Il Fondo Monetario internazionale interviene a sostegno dei debiti dell'Ucraina contratti con la pandemia

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - La pandemia da coronavirus ha messo a rischio default l’Ucraina tanto da richiedere l’intervento del Fondo monetario internazionale che ha approvato lo stanziamento di 5 miliardi di dollari per il paese dell’Europa orientale. Messo in ginocchio dal virus il governo di Kiev non avrete potuto far fronte ai debiti contratti rischiando la “bancarotta”. “I fondi - si legge nella motivazione dello stanziamento - serviranno al Paese per onorare i suoi obblighi di pagamento e sostenere il suo bilancio, salvaguardando allo stesso tempo i progressi raggiunti finora e portando avanti alcune riforme strutturali ritenute necessarie affinché l'Ucraina torni alla crescita quando la crisi sarà finita”. - (PRIMAPRESS)