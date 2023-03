Il crack delle banche della Silicon Valley trascina giù le borse europee con Milano in testa (-4,2%)

(PRIMAPRESS) - MILANO - Un tonfo delle borse europee per effetto del collo delle banche della Silicon Valley. Scivolano le Borse europee, che continuano a pagare lo shock innescato sul mercato dal fallimento di Svb e dai tiimori di ulteriori contagi al sistema finanziario, americano e globale. Parigi cede il 2%, Londra l'1,7% ,Francoforte il 2,2%,mentre Milano indossa la maglia nera,con il Ftse Mib che cede il 4,2%, affossato dal peso dei bancari sull'indice.Raffica di sospensioni al ribasso con Bper (-8,7%), Mps (-8,9%). Mediobanca (-5,7%), Poste(-4,8%) in asta di volatilità. Ribassi superiori al 5% per Fineco, Intesa, Unicredit. - (PRIMAPRESS)