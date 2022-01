Il Covid ferma il mercato dell'auto in Europa (-21,7%) nel 2021 si ferma ai 12 mln di veicoli immatricolati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Chiusure di frontiere, limitazioni e scarso uso della vettura per una vita sociale ridotta a causa del Covid, ha inciso pesantemente sul mercato dell'auto in Europa occidentale (Ue+Efta+ Regno Unito). Sono 11 milioni 774.885 le auto immatricolate nel 2021 contro 11 mln 958.116 del 2020 (-1,5%). Lo comunica l'Acea (Associazione dei costruttori europei). Dicembre 2021 segna un calo di immatricolazioni pari al 21,7%. Il Gruppo Stellantis ha immatricolato 2 mln 378.979 auto: -1,6% sul 2020. Quota di mercato stabile al 20,2%. Il Gruppo è secondo in Europa dopo Volkswagen. Flessione del 23,8% a dicembre, con la quota in calo al 18,7% dal 19,2%. - (PRIMAPRESS)