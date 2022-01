Hotellerie: Le Palme Resort di Liscia di Vacca in Costa Smeralda passa al fondo Sixth Street

(PRIMAPRESS) - MILANO - Le Palme Hotel & Resort, l'esclusivo albergo di Porto Cervo passa nelle mani di Sixth Street, società di investimento internazionale in partnership nell'acquisizione con la società di consulenza Eidos Partners. L'operazione di Le Palme rappresenta la prima acquisizione di Sixth Street nel settore hotellerie e resort in Italia e fa seguito all'acquisizione di cinque hotel in Spagna nel dicembre 2021. Eidos Partners agirà come asset manager operativo mentre Sixth Street ed Eidos riqualificheranno completamente la proprietà di 17.000 mq in un resort a cinque stelle extra lusso con apertura prevista nel 2024.

La struttura Le Palme è situata a Liscia di Vacca a Porto Cervo, centro principale della Costa Smeralda, importante destinazione italiana di lusso. La proprietà Le Palme si compone attualmente di 92 camere d'albergo e comprende una spiaggia privata, un lago, un giardino, un ristorante e una piscina.

Il nuovo investimento si aggiunge al portfolio italiano di Sixth Street che include i settori logistica, uffici, residenziale, alloggi per studenti, infrastrutture di telecomunicazione e ora l’asset nel campo dell’hospitality. L'azienda ha una vision di lungo termine ed è impegnata a far crescere ulteriormente il suo portfolio italiano di investimento in molteplici settori con focus sul real estate. - (PRIMAPRESS)