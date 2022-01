Hospitality, il Salone dell’Accoglienza di Riva del Garda si sposta a marzo per superare il picco pandemico

(PRIMAPRESS) - RIVA DEL GARDA (TN) - Dopo il cambio di data della Borsa Internazionale del Turismo (Bit) di Milano che si sposta ad aprile, ora anche Hospitality, il Salone dell'Accoglienza ospitato a Riva del Garda (TN) viene posticipata al 21-24 marzo, lasciando, dunque, la data di fine gennaio. "Una decisione di Riva del Garda Fierecongressi, presa alla luce dell’evoluzione della pandemia che non avrebbe consentito di gestire in maniera adeguata le iniziative e le aree espositive di carattere esperienziale, tratto distintivo di Hospitality. Come spiega l'organizzazione in una nota stampa. Di qui la scelta di riprogrammare la manifestazione nel mese di marzo, per superare il periodo di picco pandemico e offrire la migliore data alternativa individuata dopo un confronto con le aziende e gli operatori del settore turistico-alberghiero. - (PRIMAPRESS)