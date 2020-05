Gualtieri (Mef): "Il debito tornerà in calo nel 2021. Si istituiranno i Recovery Fund, titoli di debito europeo"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il debito tornerà in calo"già dal 2021, anche con la completa eliminazione delle clausole di salvaguardia, che finalmente restituirà uno spazio per la politica economica".Così il ministro dell'Economia,Gualtieri,alla Stampa. L'aumento dello spread? "Era inevitabile,ma è stato comunque contenuto". Per Gualtieri "non c'è nessun rischio Italia".Decisiva "l'iniziativa di Conte e del governo", dice: "è acquisito che si istituirà il Recovery Fund, si emetteranno titoli comuni di debito europei”. - (PRIMAPRESS)