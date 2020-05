Gualtieri (Economia): "Nuovo decreto in settimana con il ristoro dei fitti e bollette per le imprese"

(PRIMAPRESS) - ROMA - A tre mesi dalla esplosione della pandemia da Covid-19, il ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, in audizione alla Camera ha illustrato i primi risultati delle misure adottate dal Governo per limitare i danni economici. Risultati che da più parti sono stati criticati perché non tempestivi e non adeguati negli effetti. Il ministro ha anticipato alcune delle misure di sostegno che saranno introdotte da un nuovo decreto che potrebbe arrivare a fine settimana.

“Nel decreto che stiamo completando – dichiara Gualtieri – ci saranno misure molto importanti a sostegno delle imprese anche sotto forma di contributi a fondo perduto a sostegno della capitalizzazione, degli investimenti e dell’innovazione.”

Gualtiero ha anche spiegato i ritardi per cui questo provvedimento che doveva già essere presentato a fine aprile è slittato in questa prima decade di maggio: “Una delle ragioni che ci hanno portato a prenderci qualche giorno di più è stata l’attesa dell’adattamento del ‘temporary framework’ sugli aiuti di stato.”

Secondo il ministro dell’economia i risultati delle prime misure per la crisi si possono toccare con mano ma la sensazione è che gli interventi adottati non solo siano una goccia d’acqua nel mare ma non sono ancora pervenuti al tessuto economico del paese tanto da spingere il premier Conte a chiedere scusa sui social per i ritardi. Con Garanzia Italia il primo prestito da 10 milioni di euro Gualtieri afferma: “Ci risultano in corso 170 potenziali operazioni per 12,5 miliardi attualmente allo studio e in fase di istruttoria”. Una fase di studio che non tiene conto delle scadenze, sostengono gli economisti. Anche Medio Credito Centrale segnala 65.800 domande fra il 17 Marzo e il 30 Aprile, di cui 31.411 accolte. Ma, di fatto, gli oltre 4,6 miliardi di finanziamento di cui 970 milioni per operazioni fino a 25.000 euro, non sarebbero ancora arrivati sui conti correnti delle imprese.Tra le anticipazioni di Gualtieri anche l’idea di varare un ristoro integrale del costo sopportato per tre mesi per l’affitto di tutte le imprese, di qualsiasi natura e dimensioni, che abbiano subito un calo del fatturato. “In più ci sarà l’intervento di eliminazione degli oneri fissi per le bollette” aggiunge il ministro. - (PRIMAPRESS)