Gruppo Salvatore Ferragamo: semestrale a +20,3%. Gobbetti (Ad): "Cresceremo nel digitale"

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Ricavi in crescita del 20,3% nel primo semestre 2022 per il Gruppo Salvatore Ferragamo con un EBIT pari a 95 milioni di euro, in aumento del 44.7%, e l'utile netto pari a 62 milioni di euro, in aumento del 85.2% rispetto al primo semestre 2021.

“Siamo soddisfatti della continua crescita dei ricavi e della redditività raggiunta nel secondo trimestre, nonostante il perdurare dell’impatto della pandemia in Cina. Tutte le altre aree geografiche hanno mostrato performance positive. Ha commentato Marco Gobbetti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Salvatore Ferragamo S.p.A. Abbiamo compiuto eccellenti progressi sulle nostre priorità strategiche e nella seconda parte dell’anno, come pianificato, accelereremo i nostri investimenti volti a rafforzare i mezzi e le aree geografiche a sostegno dei nostri piani di crescita, rimanendo comunque consapevoli riguardo al volatile e complesso contesto macroeconomico. La nostra partnership con Farfetch, recentemente annunciata - ha proseguito Gobbetti - ci offre la possibilità di far leva su capacità tecniche e raggiungere un pubblico target per alimentare la nostra ambizione di crescita nel digitale”. - (PRIMAPRESS)