Gruppo Campari: il piano di azionariato che piace ai “Camparisti” e supera il benchmark degli Esop

(PRIMAPRESS) - MILANO - Campari Group annuncia i risultati positivi della partecipazione all’ESOP (Employee Stock Ownership Plan) dedicato ai dipendenti del Gruppo in tutto il mondo. Dopo la chiusura del periodo di iscrizione dal 18 ottobre sino al 17 dicembre 2021, Campari Group è ora in grado di comunicare il tasso di partecipazione dei propri dipendenti che hanno deciso di aderire all’ESOP, pari a 51,6% di tutti i dipendenti eleggibili.

Primo nel suo genere dalla quotazione della Società sul mercato azionario italiano 20 anni fa, l’ESOP è un’ulteriore testimonianza dell'impegno sempre più forte e duraturo di Campari Group verso le proprie persone, in linea con la prospettiva di lungo termine che da sempre caratterizza la sua visione strategica.

Giorgio Pivetta, Head of HR di Campari Group, ha dichiarato: "Siamo molto lieti di accogliere una partecipazione così elevata delle nostre persone all’ESOP, un risultato che supera i benchmark degli ESOP al loro primo lancio, in particolare per l'elevatissima adesione dei nostri blue collars. Il numero significativo di Camparisti che aderiscono al programma è la conferma che Camparista Shares è davvero un modo concreto ed efficace per premiare le nostre persone e dimostra la grande fiducia e l'autentico impegno dei Camparisti verso l’azienda".

Bob Kunze-Concewitz, CEO di Campari Group, ha commentato: "La straordinaria risposta dei Camparisti al nostro primo piano di azionariato per i dipendenti nell’anno del suo lancio, è un grande risultato per noi. Nonostante il generale clima di incertezza, i Camparisti condividono la visione a lungo termine del Gruppo e, con la loro partecipazione attiva, confermano la loro passione nel perseguire insieme la crescita e il continuo successo del nostro business".

Ai dipendenti di Campari Group, che hanno aderito all’ESOP, viene offerta la possibilità di destinare determinati importi del proprio stipendio su base mensile. Tali importi saranno utilizzati dal gestore dell’ESOP per l'acquisto di azioni ordinarie e, dopo un vesting period di tre anni, i dipendenti che partecipano all'ESOP avranno diritto a ricevere un'assegnazione gratuita di azioni sulla base di un determinato parametro di assegnazione.

L’ESOP è stato approvato dall’assemblea dei soci della Società in data 8 aprile 2021, ed il documento informativo è disponibile sul sito web della Società, nella sezione ‘Informazioni per azionisti". - (PRIMAPRESS)