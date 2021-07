Gruppo Campari: 20 anni in borsa festeggiati con "doppia cifra" nella semestrale 2021

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Gruppo Campari celebra i vent'anni di presenza in borsa con una forte crescita a doppia cifra delle vendite in tutte le aree geografiche con tutti gli indicatori positivi di performance parametrati al primo semestre 2020 e 2019. E' quanto emerge oggi dal Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano che ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021. "Nel primo semestre 2021 abbiamo registrato una crescita a doppia cifra in tutti i mercati chiave e i cluster di brand, nonché tutti gli indicatori di performance - dichiara Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer - Questi trend positivi hanno avuto un’accelerazione nel picco stagionale del secondo trimestre, grazie a un sostenuto consumo a casa, alla graduale riapertura dei locali, effetti amplificati da una favorevole base di confronto. Sebbene permanga incertezza in relazione alla diffusione delle varianti Covid e alla possibile reintroduzione di nuove misure restrittive, rimaniamo fiduciosi sul perdurante forte slancio dei brand, alimentato da sostenuti investimenti di marketing, in accelerazione nel picco stagionale degli aperitivi. Questo luglio celebriamo con orgoglio il nostro 20° anniversario come società quotata in Borsa. Guardando indietro al successo degli ultimi 20 anni, la forza del business di Campari Group e la sua performance finanziaria si sono riflesse nel valore di capitalizzazione di mercato dell'azienda, che dall'IPO è aumentato di 15 volte fino a raggiungere oggi i €13 miliardi1. Con un rendimento totale per gli azionisti annualizzato del 16%, abbiamo sovraperformato i nostri principali concorrenti nel settore spirit e l'indice di mercato. Desideriamo ringraziare i nostri azionisti e tutti i Camparisti per il continuo supporto al nostro Gruppo". - (PRIMAPRESS)