GKN, confermata la sospensione dei licenziamenti e continuità produttiva ma l’azienda è in liquidazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da ieri in piazza e poi al Ministero dello Sviluppo Economico per protestare contro i licenziamenti alla Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). Dopo la sentenza che aveva condannato l'azienda controllata dal fondo Melrose per comportamento antisindacale, le parti si sono riviste al Mise e la viceministra Alessandra Todde ha comunicato oggi il blocco dei licenziamenti da parte dell'azienda, con 422 dipendenti, che produce principalmente componenti destinate alle industrie del settore automobilistico e aerospaziale. Non sarà quindi attivata la procedura di licenziamento, ottemperando a quanto chiesto dal giudice. Per l'azienda la procedura di liquidazione non è ostativa al percorso. In sostanza, si impegna a favorire la continuità produttiva e occupazionale pur ribadendo la sua volontà di andarsene. Il percorso prevede allora la nomina di un advisor (il ministero propone Invitalia) e un eventuale ricorso agli ammortizzatori sociali. Il Mise assicura che è pronto a mettere in campo gli strumenti a supporto, tra cui il fondo di salvaguardia. - (PRIMAPRESS)