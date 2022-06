Giorgetti (Sviluppo Economico): “Domani il lancio del portale incentivi.com per aiutare le imprese”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal convegno Fiere italiane & made in Italy: alleanza strategica sulla rotta dei mercati internazionali” svoltasi in occasione della Giornata Mondiale delle Fiere he si è tenuta oggi a Roma presso il Centro Congressi Fontana di Trevi – Auditorium Loyola, parte l’appello per il governo italiano: “Noi siamo il tessuto economico del territorio ma la tenuta delle strutture fieristiche sul territorio ha costi elevatissimi che incidono fortemente sulle tasche degli associati. Bisogna rivedere le regole”.

Un appello raccolto dal ministro dell’Industria, Giancarlo Giorgietti in collegamento esterno con il convegno romano. “Abbiamo supportato le fiere ma per essere onesti ci sono state volte che non siamo stati in grado di farlo. Stiamo studiando l’introduzione di voucher per le fiere internazionali. Il sistema fieristico genera valore sul territorio creando un indotto turistico. La situazione di contesto generale non genera ottimismo. Tuttavia il mondo ha conosciuto sempre questi cambiamenti e questa sarà la sfida dell’economia italiana e dell’ottimismo dell’imprenditore. Aiutare l’offerta del cambiamento ad innovarsi. Grande rispetto per questa cultura. Domani partiamo con il portale incentivi.com per aiutare che non ha i mega-consulenti”. - (PRIMAPRESS)