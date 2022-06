Germania: lo stop alle forniture di gas russo costerà a contribuenti oltre 5 mld di euro

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - Le sanzioni della Russia contro Gazprom Germania e le sue sussidiarie potrebbero costare ai contribuenti tedeschi 5mld di euro in più all'anno per pagare il gas sostitutivo,secondo il settimanale Welt am Sonntag. A maggio-ricorda il Guardian-la Russia ha deciso di interrompere la fornitura a Gazprom Germania;da allora l'autorità di regolamentazione dell'energia tedesca ha dovuto acquistare gas sostitutivo sul mercato per i contratti di fornitura con i servizi municipali e i fornitori regionali. - (PRIMAPRESS)