BRUXELLES - Volano le quotazioni del gas sui timori per le ripercussioni sulle forniture e sui prezzi dall'invasione della Russia in Ucraina. Il future Ice Ttf di Amsterdam, riferimento per il prezzo del metano europeo, ha chiuso le contrattazioni con un balzo del 51,1% a 134,3 euro per megawattora.