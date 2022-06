Gas, la geopolitica delle forniture: da Gazprom che taglia l'Eni all'accordo Ue con Israele

(PRIMAPRESS) - MOSCA - "Gazprom ha comunicato una limitata riduzione delle forniture di gas per la giornata di oggi, pari a circa il 15%". Lo conferma un portavoce Eni, mentre l'azienda assicura che "continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti". Ieri, Gazprom aveva tagliato del 40% il flusso di gas nel Nord Stream verso la Germania. E oggi la Commissione Ue annuncia "un accordo storico" con Israele ed Egitto per la fornitura di gas all' Europa dal Mediterraneo orientale. - (PRIMAPRESS)