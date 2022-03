Gare P.A. 2021: bandite gare da Consip per 6,6 mld. 88% da amministrazioni centrali

(PRIMAPRESS) - ROMA - La centrale acquisti della pubblica amministrazione, Consip, fornisce i numeri delle gare bandite nel 2021. Sono state 1.610, per un valore di 6,6 mld/€, le gare bandite nel 2021 dalle pubbliche amministrazioni,utilizzando a titolo gratuito per i propri acquisti autonomi la piattaforma di e-procurement (cd. Gare in ASP - Application Service Provider), gestita da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze . Il risultato - indicato in un comunicato - segna un aumento sia in termini di procedure bandite (+3% rispetto al 2020) sia in termini di valore bandito (+53%), a conferma del crescente gradimento delle amministrazioni verso uno strumento che consente grande efficienza e personalizzazione dell’acquisto. L’analisi delle gare bandite evidenzia che: l’88% è stato bandito da Amministrazioni Centrali e il restante 12% da Amministrazioni Territoriali ed anche Centrali di Acquisto Territoriali; il 57% sono state procedure aperte, di cui il 74% aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; l’ambito merceologico più rilevante in termini di procedure e di valore bandito è “Sanità, ricerca, welfare”, seguito da “Servizi per il funzionamento della PA” (postali, assicurativi, vigilanza, etc..). Da segnalare anche la crescita del valore bandito per “Alimenti, Ristorazione e Buoni pasto”

Tra i maggiori utilizzatori della piattaforma ci sono i Ministeri dell’Interno e della Difesa – nelle loro diverse articolazioni – il Ministero della Giustizia, l’Inps, il Ministero dell’Economia e Finanze, l’Agenzia del Demanio, ma anche molte amministrazioni locali. - (PRIMAPRESS)