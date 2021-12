Futures: schizzano i prezzi del caffè. E' il più grande aumento degli ultimi dieci anni

(PRIMAPRESS) - MILANO - I prezzi del caffè sui mercati dei futures sono saliti ai massimi da10 anni, alimentati dalla strozzatura che si è creata nel funzionamento delle catene di approvvigionamento, dal picco della domanda e anche dal clima sempre più secco. Tutti i maggiori Paesi di produzione (Brasile, Colombia, Vietnam ed Etiopia) registrano in questo periodo problemi interni (congestioni portuali dovuti al Covid, situazione politica critica, condizioni meteo avverse) Il contratto futures sul caffè Ice Arabica, che traccia il chicco di qualità superiore, a metà mattinata in Europa era sopra i 2,40 dollari per libbra (circa 450 grammi), più del doppio rispetto all'inizio di quest'anno. Anche l'altro termine di riferimento, quello su Robusta, il secondo contratto futures più importante a tracciare il chicco (spesso di minore qualità ma più ricco di caffeina) è volato anche quello oltre i massimi da 10 anni che erano stati toccati martedì. Nel 2021 il caffè ha registrato il più grande aumento dei prezzi rispetto a qualsiasi altra merce. - (PRIMAPRESS)