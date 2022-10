Francoforte, Bce: rialzo dei tassi di interesse al 2%. Cambieranno anche le condizioni dei prestiti agevolati

(PRIMAPRESS) - FRANOFORTE - La riunione di oggi 27 ottobre della Bce, ha confermato ciò che ci si attendeva. I tassi di interesse salgono al 2% con un rialzo falco da altri 75 punti base. La Banca centrale europea ha quindi optato per una lotta piuttosto determinata contro l’inflazione, che raggiungendo il 9,9% a settembre in Eurozona, è considerata ancora troppo elevata. Nella nota sulla politica monetaria, infatti, si legge che “Con questo terzo importante aumento consecutivo dei tassi ufficiali, il Consiglio direttivo ha compiuto progressi sostanziali nel ritirare l’accomodamento della politica monetaria. Il Consiglio direttivo ha preso la decisione odierna e prevede di aumentare ulteriormente i tassi di interesse per garantire il tempestivo ritorno dell’inflazione al suo obiettivo di inflazione a medio termine del 2%.”

Seguiranno, quindi, ulteriori rialzi, anche se la strategia resta quella di valutare e decidere riunione per riunione in base ai dati. Inoltre, la Bce ha stabilito, come previsto, che cambieranno anche le condizioni dei prestiti agevolati del programma TLTRO. - (PRIMAPRESS)