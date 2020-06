Fondo di Garanzia: sono 520.431 le domande pervenute per accedere alle risorse del Decreto Cura Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 523.354 per un importo di euro 24.555.364.155 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo al 4 giugno 2020, lo comunicano il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale.

Di queste domande: 520.431 sono quelle riferite al decreto Cura Italia e Liquidità per un importo di euro 24.237.707.561,27, in particolare: 475.922 operazioni riferite a finanziamenti fino a 25 mila euro, con copertura al 100% per un importo finanziato di euro 9.746.151.899,30, per i quali l’intervento del Fondo è concesso automaticamente (salvo intoppi creatisi con diversi istituti di credito) e possono essere erogati senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore; - (PRIMAPRESS)