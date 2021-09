Fondi di Stato, Lufthansa non è l'Alitalia. Spohr: "Pronti a restituire gli aiuti ricevuti"

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Lufthansa ha deciso un aumento di capitale da 2,14 miliardi di euro per rifondere parte degli aiuti stanziati dal governo tedesco per fronteggiare la crisi indotta dalla pandemia. Secondo quanto riportato da Teleborsa, saranno emesse 597.742.822 nuove azioni (senza valore nominale) ad un prezzo di sottoscrizione di 3,58 euro per nuova azione. Le nuove azioni saranno offerte agli azionisti della società durante il periodo di sottoscrizione, che dovrebbe iniziare il prossimo 22 settembre e terminare il 5 ottobre 2021.

“Abbiamo sempre chiarito che manterremo il pacchetto di stabilizzazione solo per il tempo necessario – ha dichiarato in una nota il ceo del gruppo Lufthansa Carsten Spohr -. Siamo quindi orgogliosi di poter ora mantenere la nostra promessa e rimborsare le misure più rapidamente di quanto originariamente previsto. Ora possiamo concentrarci completamente sull’ulteriore trasformazione del gruppo Lufthansa”. - (PRIMAPRESS)