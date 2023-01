FMI, lo scenario meno cupo del Fondo nel suo World Economic Outlook: Pil globale a +2,9

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nonostante il rialzo dei tassi d'interesse e la guerra in Ucraina, il Fondo monetario internazionale traccia uno scenario economico meno cupo nel suo World economic outlook, che stima il Pil globale 2023 a +2,9%. Guidata da Cina e India, la crescita rallenterà dal 3,4% del 2022 al 2,9% del 2023 e poi risalirà al 3,1% nel 2024. Al rialzo anche le stime per l'Italia: per l'anno in corso è infatti attesa una crescita dello 0,6% (0,8 punti in più rispetto alla precedente stima di ottobre 2022). - (PRIMAPRESS)