FMI: anche l’Italia si troverà in una crescita trimestrale debole. Pil previsto per il 2023 a +1,7%

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Per "alcune delle più grandi economie europee come Francia, Germania, Regno Unito e Italia" è prevista "una crescita trimestrale molto debole o negativa alla metà del 2022". Così il Fmi che per l'Italia stima un Pil a +2,3% quest'anno e a +1,7% il prossimo. Il responsabile del Dipartimento Ue del Fmi, Kammer, avverte sul rischio recessione anche per l'Italia, con una possibile "contrazione per due trimestri consecutivi quest'anno". Inoltre l'ItaLia rischia un "impatto più forte" sul gas russo, ma "sta prendendo misure". - (PRIMAPRESS)