Fitch classifica come "insolvente" la Russia. Cosa scatenerebbe il "trigger event"

(PRIMAPRESS) - MOSCA - L'agenzia Fitch ha declassato il rating russo da B a C e sottolinea il rischio "di un imminente default". Si tratterebbe di una "dichiarazione di insolvenza",che renderebbe irreversibile l'isolamento finanziario di Mosca.E' una delle conseguenze per le sanzioni dell'Occidente. L'ulteriore aumento di sanzioni e proposte che "potrebbero limitare il commercio di energia aumenta la probabilità di una risposta politica da parte della Russia che includa almeno il mancato pagamento selettivo dei suoi obblighi di debito sovrano". Ma che cosa significa agli effetti pratici? Mosca si troverebbe nella situazione di di pagare la sua insolvenza in rubli i bond governativi russi invece che in valuta estera. Fatto è che sui mercati internazionali valgono i contratti e i regolamenti che si riferiscono a moneta dollaro o euro nella maggio parte dei casi e quindi si potrebbe scatenare un “trigger event”, il default russo. Già il16 marzo scadono 117 milioni di dollari relativi a una cedola, il 21 marzo 66 milioni, il 28 scadono 102 milioni, il 31 altri 447 milioni per un totale di 732 milioni di dollari. - (PRIMAPRESS)