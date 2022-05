Finanza: primo bond per Clessidra da 30 mln di euro colllocato da Banca Finint e Bper

(PRIMAPRESS) - MILANO - Clessidra Factoring S.p.A., intermediario finanziario per la gestione e garanzia di crediti commerciali a supporto delle imprese, ha finalizzato l’emissione del suo primo bond per un importo di 30 milioni di euro, con possibilità di riapertura per ulteriori 20 milioni di euro in considerazione dell’elevato interesse registrato da parte degli investitori. L’obiettivo del prestito obbligazionario è quello di supportare il piano di sviluppo della Società come previsto nel Piano Industriale 2022-2025. Il bond è stato strutturato e collocato da Banca Finint e da BPER Banca Corporate & Investment Banking e ha visto il coinvolgimento di una pluralità di investitori, tra cui numerose banche e compagnie assicurative. L’operazione, di durata pari a 36 mesi, quotata all’Extramot PRO3 di Borsa Italiana, permetterà a Clessidra Factoring di razionalizzare e diversificare le proprie fonti di raccolta a supporto della crescita programmata nel Business Plan, affermandosi come importante player in un - (PRIMAPRESS)