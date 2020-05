Finanza: Equinoxe Holding nomina Managing Partner di Equinox, il napoletano Giorgio Mercogliano

(PRIMAPRESS) - LUGANO (SVIZZERA) – Gli azionisti di Equinox Holding - rappresentati da Faber e dai partners del fondo di private equity fondato nel 2000 da Salvatore Mancuso - hanno designato all’unanimità Giorgio Mercogliano quale Managing Partner di Equinox. Giorgio Mercogliano sarà cooptato nel board di Equinox Holding ed avrà la responsabilità delle attività operative del Gruppo.

Mercogliano, 48 anni, laureato in Economia all’Università Federico II di Napoli, conta un’esperienza ventennale nel settore della finanza aziendale, maturata per la maggior parte nel settore del private equity. È entrato in Equinox sin dalla costituzione della società, lavorando al fianco di Salvatore Mancuso. - (PRIMAPRESS)