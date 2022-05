Federal Reserve: parte il secondo mandato di Jerome Powel (69) alla guida della banca centrale Usa

(PRIMAPRESS) - USA - Jerome Powell è stato confermato per un secondo mandato quadriennale alla presidenza della Federal Reserve. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato la riconferma di Powell con una maggioranza di 80 voti favorevoli e 19 contrari. Il voto era stato rimandato in un primo tempo dopo che l'ex banchiere d'affari era stato nominato lo scorso novembre da Joe Biden per un nuovo mandato. Powell, che ha 69 anni, era stato nominato per il primo mandato alla guida della banca centrale statunitense nel 2017 da Donald Trump. - (PRIMAPRESS)