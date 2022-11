Fallimento criptovalute Ftx: sale il debito verso i creditori. Da restituire almeno 100 mln di dollari

(PRIMAPRESS) - USA - La società finanziaria Ftx, basata sulla piattaforma per lo scambio di criptovaluta, fallita per crisi di liquidità all'inizio del mese, deve ai suoi 50 maggiori creditori almeno 3,1 miliardi di dollari. È quanto riporta il Washington Post, citando nuovi documenti processuali. L'importo più alto da restituire è di 226 mln di dollari. Ci sono anche 10 creditori che vantano crediti per almeno 100mln di dollari.Tra le società che hanno investito in Ftx BlackRock, Sequoia,Capital Tiger Global e il fondo pensionistico Ontario Teachers' Pension Plan. - (PRIMAPRESS)