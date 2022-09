Eurozona, Lagarde (BCE): “Prospettive buie. Inflazione molto elevata”. Possibile ulteriore crescita tassi d’interesse

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - Le prospettive economiche per l'area dell'euro "si stanno facendo più scure" mentre continuano a farsi sentire le ricadute della guerra in Ucraina. È quanto affermato dalla presidente della Bce Christine Lagarde. "L'inflazione è di gran lunga troppo elevata e ci si aspetta che si mantenga al di sopra del nostro obiettivo per un protratto periodo di tempo". Per Lagarde, l'indice dei prezzi crescerà dell' 8.1% nel 2022 e del 5,5 nel 2023 e questo renderà inevitabile il rialzo dei tassi d'interesse. - (PRIMAPRESS)