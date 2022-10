Esodo dalla Russia: chiude l’americana Nvidia Corp. I suoi chip fermeranno molte delle produzioni di Mosca

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - La Russia Nvidia Corp., il più importante produttore di chip statunitense, sta chiudendo tutte le attività in Russia, dopo che l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca è entrata ormai nel suo ottavo mese. Nvidia aveva già sospeso le sue spedizioni in Russia, ma ha mantenuto una presenza nel Paese "per supportare i dipendenti e le loro famiglie", ha affermato la società in un comunicato rilasciato ieri e citato da Bloomberg in cui si specifica che ora Nvidia sta "cessando tutte le attività" in Russia. La chiusura dell'azienda oltre alla perdita di posti di lavoro sul territorio russo metterà in crisi molta della produzione collegata ai suoi chip. - (PRIMAPRESS)