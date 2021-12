Ermenegildo Zegna debutta a Wall Street. Tra gli investitori potrebbe esserci anche Patrizio Bertelli (Prada)

Ceo Gildo Zegna

(PRIMAPRESS) - MILANO - Lunedì 20 dicembre Ermenegildo Zegna farà il suo debutto a Wall Street. La data del suo ingresso al Nyse di New York è stata comunicata ieri sera a seguito dell’assemblea generale straordinaria di Iiac, Investindustrial acquisition Corp (spac promossa da Investindustrial) che si è tenuta sempre nella giornata di ieri per approvare la fusione per incorporazione di Ermenegildo Zegna annunciato lo scorso luglio. L’assemblea era uno degli ultimi passi necessari per lo sbarco sul Nyse di New York. Il debutto, dunque, con il codice Zgn con la formula della spac (acronimo di ‘special purpose acquisition corporation’). A inizio mese, Zegna e Investindustrial acquisition Corp. avevano comunicato di aver ampliato il plafond di raccolta tra gli investitori per la quotazione di Ermenegildo Zegna a Wall Street. Sono stati raggiunti accordi con alcuni investitori per un ulteriore pipe (private investment in public equity), fino a 125 milioni di dollari (107 milioni di euro) che saranno eventualmente evasi dopo lo sbarco in Borsa, e che portano il totale dell’operazione a 3,21 miliardi di dollari (2,76 miliardi di euro). Tra i nuovi investitori dovrebbe esserci anche l’amministratore delegato di Prada Patrizio Bertelli. - (PRIMAPRESS)