Equity: Alcheny cede YLDA, azienda leader degli igienico-sanitari al gruppo Toi & Dixi di Apax Partners

(PRIMAPRESS) - MILANO - Alchemy, investitore pan-Europeo specializzato in operazioni mid-market di equity e debito, cede un ramo del settore igienico-sanitario con un ritorno generato pari a 4 volte l'investimento. Con una nota della stessa società è stato annunciato il perfezionamento della vendita, a seguito di un processo d’asta, di YLDA (con i brand Sebach e Armal) principale player italiano di soluzioni igienico-sanitarie mobili, al gruppo tedesco Toi Toi & Dixi che fa capo ad Apax Partners. Alchemy – insieme al management – ha rilevato il 100% di YLDA nel luglio 2018, individuando nell’azienda un’interessante opportunità di investimento grazie alla crescente domanda per il prodotto e all’opportunità di investire nel Gruppo dopo anni di sotto-investimenti.

Dopo l'acquisizione e la ricapitalizzazione da parte di Alchemy, YLDA – guidata dall'Amministratore Delegato Antonella Diana – ha iniziato a registrare ottime performance, grazie all’implementazione di un piano di investimenti volti all’espansione geografica e allo sviluppo di nuovi prodotti. Il Gruppo non solo ha incrementato le proprie quote di mercato, ma grazie alla presenza capillare attraverso 80 concessionari esclusivi e alla capacità di cogliere l’opportunità presentata dal Covid-19 in termini di nuovi comportamenti di utilizzo, ha supportato l’incremento d’adozione di soluzioni sanitarie in Italia. - (PRIMAPRESS)